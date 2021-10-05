Россиянам задумали упростить продажу земли и домов

Правительство России задумало упростить продажу земли и домов гражданам и предпринимателям, внеся в Госдуму законопроект о частичном снятии запрета на приватизацию участков вблизи водоемов. Авторы законопроекта не видят в отмене ограничений дополнительных рисков загрязнения, сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, земельные участки во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения не могут быть переданы в частную собственность. В то же время в границах второго пояса ЗСО водоемов по всей России были построены крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры и индивидуальные жилые дома. Действующее законодательство не позволяет тысячам граждан и представителям бизнеса воспользоваться механизмом «дачной амнистии», продать, подарить или передать в наследство свои участки. Если приватизацию разрешат, многие россияне смогут воспользоваться своими правами на недвижимость в полной мере.

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«Отмена ограничения на предоставление земельных участков в границах второго пояса ЗСО в собственность имеет экономическое и социальное значение. Ущерб источникам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зависит от вида права, в соответствии с которым предоставлен земельный участок, и может быть осуществлен как собственником, так и арендатором земельного участка», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы предложения добавляют, что при нарушении закона привлечь к ответственности собственника участка гораздо проще, чем его арендатора.

Кроме того, если законопроект будет принят, в региональные и местные бюджеты будут поступать дополнительные средства от продажи земли. Согласно предварительным расчетам, снятие запрета пополнит бюджет Московской области не менее чем на 4,5 миллиарда рублей.

В августе Росреестр опубликовал на своем сайте памятку с перечнем ограничений при возведении частных домов у водоемов. В документе указано, что выкуп у государства участков в пределах береговой полосы запрещен по Земельному кодексу, а значит, и строительство там индивидуального жилья с прямым выходом к воде недопустимо.