Россиянам напомнили о запрете частных домов с выходом к воде

Жителям России напомнили об основных правилах и запретах в возведении домов в непосредственной близости к рекам, морю и другим водоемам. Памятку с перечнем ограничений 20 августа опубликовало у себя на сайте федеральное управление Росреестра в рамках специальной рубрики «вопрос–ответ».

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Населению напомнили, что выкуп у государства участков в пределах береговой полосы запрещен по Земельному кодексу, а значит и строительство там индивидуального жилья с прямым выходом к воде недопустимо. К указанной зоне шириной 20 метров относится земля общего пользования вдоль береговой линии. У рек и ручьев протяженностью до десяти километров береговая полоса составляет пять метров.

При этом выкуп и аренда земли возможны в водоохранной зоне за пределами береговой полосы, добавили специалисты Росреестра. Ширина данной зоны у моря составляет 500 метров, у рек или ручьев также зависит от протяженности. На пользователя (собственника) участка накладывается ответственность строго соблюдать санитарные и водоохранные требования.

Участок в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы приобрести можно. Он может входить как в состав населенного пункта, так и в состав СНТ. Возвести индивидуальный жилой или садовый дом в границах водоохранных зон также можно, но его нужно обязательно оборудовать сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения. Это канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды и т.д. Их полный перечень указан в п. 16 ст. 65 Водного кодекса.

«В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения. Их ширина зависит от уклона берега. При обратном или нулевом уклоне она составляет 30 метров. Участок, находящийся в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, приобрести можно. Он может входить как в состав населенного пункта, так и в состав Садового некоммерческого товарищества (СНТ). Возвести жилой или садовый дом в границах водоохранных зон также допустимо, но его нужно обязательно оборудовать сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения. Под данными сооружениями понимаются канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды», — пояснили в ведомстве.

Специалисты Росреестра добавили, что уточнить, в каких границах расположен тот или иной участок земли под строительство и иные нужды, можно не только при очном обращении в ведомство, но и при помощи специального онлайн-сервиса или на портале Госуслуг.

В 2019 году в России зафиксировали всплеск спроса среди населения на переоборудованные под жилье эллинги (сооружения для хранения лодок) и так называемые плавучие дома на берегу водоемов, сообщали аналитики «Авито Недвижимость». Самый дешевый на тот момент эллинг можно было приобрести чуть больше чем за один миллион рублей, а находился объект в Керчи (Крым).