В США нашли дом с собственными колесом обозрения

В городе Сент-Луис в США выставили на продажу дом с колесом обозрения и личной часовней

Огромный особняк с собственными водопадом, манежем для верховой езды и колесом обозрения выставили на продажу в городе Сент-Луис штата Миссури (США). Американские риелторы находят указанный дом одним из самых интересных в стране, сообщает издание Daily Mail.

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Недвижимость площадью около 1,4 тысячи квадратных метров построили в 2001 году. Здание расположено на большом участке земли в 80 тысяч квадратных метров, где есть несколько локаций для развлечений на любой вкус: баскетбольная площадка, бассейн с горками, конюшня, колесо обозрения, грот с водопадом.

Внутри особняка семь спален, 13 ванных комнат, двухэтажная библиотека, конференц-холл, два спортзала, боулинг. Рядом с домом есть вместительный четырехдверный гараж. Семейная пара, которая сейчас живет в особняке, построила на территории часовню с витражами.

Объект недвижимости со всем оснащением и благоустройством можно приобрести за 20 миллионов долларов. Согласно оценке агентов по недвижимости, роскошный особняк в Сент-Луисе может войти в историю в качестве самого дорогого дома в истории города.

Ранее в Лос-Анджелесе объявили о продаже пентхауса, который оформили в стиле жилища легендарной куклы Барби (Barbie). Собственница квартиры, дизайнер Николь Сассаман (Nicole Sassaman), попросила за недвижимость с уникальной мебелью, полами из белого дуба и кухней из дорогого камня десять миллионов долларов.