Российский город остался без воды по вине вора

В Ленобласти 26 тысяч человек остались без воды из-за повреждения вором подстанции

В городе Отрадном Ленинградской области несколько тысяч жителей остались без воды из-за того, что на насосную подстанцию проник вор и вынес оттуда электрооборудование. О происшествии 28 сентября сообщил портал 47news.ru.

Злоумышленник срезал кусачками провода на объекте в Кировском районе Ленобласти. Мужчина потерял сознание от удара током, а когда очнулся, сбежал с электрооборудованием с поврежденной подстанции, бросив свой велосипед и инструменты, выяснили в полиции.

По вине вора 26 тысяч жителей города остались без воды в домах. Исполняющий обязанности главы администрации Отрадного Александр Морозов заявил, что водоснабжение из-за аварии прекратилось с семи утра, в связи с тем что обесточили подстанцию. Решить проблему пообещали в течение нескольких часов.

Журналистам удалось уточнить у правоохранительных органов, что нарушитель был европейской внешности, средних лет. Работники аварийной бригады нашли его без сознания, повисшим на двери. Когда коммунальщики побежали к соседней трансформаторной подстанции, чтобы отключить подачу электричества на проблемном участке, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Все обстоятельства ЧП выясняют полиция и представители электросетевой компании.

В середине сентября город-миллионник Екатеринбург на половину дня остался без света из-за аварии на кабельно-воздушной линии. Транспортный коллапс случился в центре и на юго-западе города, на улицах Луначарского и Тверитина.