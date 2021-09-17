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Женщина обнаружила у себя в кровати спящего незнакомца

Associated Press: вор ворвался в дом к женщине, искупался в бассейне, съел курицу и заснул
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Фото: Di_An_h / Unsplash

Жительница американского города Кантон, штат Огайо, обнаружила спящего в комнате для гостей вора, который ворвался в дом, искупался в бассейне и съел оставшуюся с ужина курицу. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Рэймонд Персон около четырех часов утра собирался ехать на работу и увидел идущего по улице обнаженного по пояс мужчину. Он подождал, пока человек пройдет мимо, и уехал.

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Вскоре жена Персона, Стейси Стедман, проснулась и увидела свет из комнаты для гостей. Обнаружив там лежащего в кровати незнакомца, женщина разбудила брата мужа, который живет вместе с ними, и тот выгнал преступника из дома. Напоследок тот успел забрать трусы сына Стедман.

После этого американка увидела, что раздвижная дверь, которая ведет из дома на задний двор, открыта, и мокрые штаны незнакомца лежат около бассейна. Кроме того, грабитель съел курицу, которая осталась у них после ужина.

«Он даже зажег свечу в ванной! Он развлекался как мог в нашем доме», — возмутилась она.

В этот же день полицейские арестовали подозреваемого. Они предположили, что мужчина был под воздействием алкоголя или наркотиков, и направили его на медицинское освидетельствование. Ему предъявили обвинение в краже и назначили суд.

Стедман и ее муж заявили, что потрясены, что посторонний мужчина сумел проникнуть в их дом и остаться незамеченным.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган пьяная незнакомка проникла в чужой дом и забралась в кровать со спящими супругами. По словам пострадавших, она считала, что находится у себя дома, и отказывалась уходить.

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