Мужчина обнаружил голую незнакомку в своей спальне и не смог ее выгнать

В американском городе Киллин, штат Техас, мужчина обнаружил в своей спальне незнакомую голую женщину. Об этом сообщает Daily Star.

Ночью домовладельца разбудил шум в соседней комнате. Утром он отыскал его источник: 28-летнюю Ховиту Вон (Jovita Vaughn), которая спала на надувном матрасе в другой спальне. Не сумев прогнать ее, мужчина вызвал полицию.

Когда приехали полицейские, незнакомка объявила, что жила в этом доме в 2009 году, и отказалась уходить. После этого ее обвинили в незаконном проникновении и арестовали. Во время ареста женщина плюнула в одного из полицейских и получила за это дополнительное обвинение в оскорблении государственного служащего.

Ранее сообщалось, что австралийский турист проснулся среди ночи и обнаружил в своей постели крокодила. Рептилия схватила его за запястье и пыталась утащить в воду.