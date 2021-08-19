Над тысячами россиян нависла угроза остаться без питьевой воды

Авария на Троицком водопроводе поставила под угрозу 30 тысяч жителей Геленджика

Десятки тысяч людей в Геленджике Краснодарского края могут остаться без питьевой воды из-за происшествия на объекте крупной ресурсоснабжающей компании. Об аварии сообщила пресс-служба администрации российского курортного города.

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Прорыв на сетях ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) «Троицкого группового водопровода» в Крымском районе произошел утром 19 августа. Из-за аварии прекратили подачу воды в ту часть города, которая подключена к поврежденным сетям, сообщил мэр Алексей Богодистов. При этом число пострадавших пользователей системы может вырасти.

«В зону отключения попадают около 30 тысяч абонентов. Время восстановления водоснабжения неизвестно, оно будет зависеть от характера и сложности повреждения. Ремонтные бригады направились к месту порыва, будут искать, на каком участке произошла авария. Обследуем наполняемость резервуаров чистой воды, чтобы понять, потребуется ли помощь водовозок», — рассказал днем глава Геленджика.

Вечером того же дня губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что восстановительные работы на объекте стартовали. Чиновник дал главе города поручение лично контролировать с ремонт сетей до их завершения.

Системы «Троицкого группового водопровода» поставляют питьевую воду не только в Геленджик, но и в Новороссийск, Крымск, жителям Молдаванского и Нижнебаканского поселений Краснодарского края.

В середине августа Геленджик также сильно пострадал от ливней. За несколько часов в городе выпало около четырех месячных норм осадков, заявлял Алексей Богодистов. На территории города запускали сирены, чтобы в условиях чрезвычайной опасности жители домов в зоне подтопления начали собирать вещи, отключать электричество и спасаться на возвышенностях.