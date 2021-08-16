В Геленджике выпало почти четыре месячные нормы осадков за несколько часов

Глава Геленджика рассказал о выпадении почти четырех месячных норм осадков за пару часов

В Геленджике за несколько часов выпало почти четыре месячные нормы осадков. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов в своем Instagram-аккаунте.

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По словам Богодистова, ничего страшного не произошло и власти Геленджика продолжают наблюдать за ситуацией в различных района муниципалитета. Контроль за погодными условиями не ослабеваем, добавил он. Глава города также отметил, что за пару часов на Геленджик выпало 60 миллиметров осадков.

Ранее Богодистов рассказал о том, что власти вместе с энергетиками приняли решение восстановить энергоснабжение в центре города, отключенное из-за сильных ливней. Он добавил, что на данный момент вода в центре Геленджика полностью сошла на нет.

15 августа сообщалось, что в Геленджике включили сирены оповещения о возможном подтоплении из-за сильных ливней. «В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — рассказали в администрации города. Кроме того, было принято решение обесточить центр Геленджика.