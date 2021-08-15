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В Геленджике восстановили отключенное из-за сильных ливней энергоснабжение

Глава Геленджика заявил о восстановлении отключенного из-за ливней энергоснабжения
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал о том, что власти вместе с энергетиками приняли решение восстановить энергоснабжение в центре города, отключенное из-за сильных ливней. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, на данный момент вода в центре Геленджика полностью сошла на нет. Глава города также отметил, что власти приступили к уборке тех участков, куда дождевые потоки принесли грязь и мусор.

Ранее сообщалось, что в Геленджике включили сирены оповещения о возможном подтоплении из-за сильных ливней. «В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — рассказали в администрации города. Кроме того, было принято решение обесточить центр Геленджика.

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