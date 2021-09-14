Екатеринбург оставили без электричества

В городе-миллионнике Екатеринбурге 14 сентября случился массовый перебой с электричеством. Несколько районов остались без света, остановилось движение трамваев и троллейбусов, выключились светофоры, передает издание Znak.ru. Информацию подтвердили в пресс-службе «Россети Урал».

Материалы по теме Горячие штучки Кому Россия продает летающие мотоциклы и суперкомпьютеры «Людей станут массово вытеснять» Кто в ближайшем будущем потеряет работу из-за искусственного интеллекта?

Транспортный коллапс из-за отключения электричества зафиксировали в центре и на юго-западе Екатеринбурга. Затруднено движение на улицах Луначарского,Тверитина. В пресс-службе энергоснабжающей компании пояснили, что причиной отключений могла стать авария на кабельно-воздушной линии.

«Технические специалисты выясняют причины случившегося. Не исключено внешнее воздействие на объект. Подключаются резервные схемы электроснабжения», — сообщили представители «Россети Урал». Компания пообещала полностью восстановить подачу электричества по городу в течение нескольких часов. Журналисты «Российской газеты» уточняют, что свет пропал в районе автовокзала, а также на улицах Мичурина и Куйбышева.

Как сообщили позднее «Лента.ру» в пресс-службе «Россети Урал», на 12:13 по местному времени компании удалось восстановить электроснабжение в центральных районах Екатеринбурга по резервным схемам. Обстоятельства инцидента еще проверяются.

В августе на улицах Львова в Украине парализовало движение общественного транспорта из-за аварии на тяговой подстанции. Как выяснили инженеры администрации, там выбило основной и резервный высоковольтные кабели. Специалисты работали вручную, чтобы не повредить провода.