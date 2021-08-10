Львов погрузился в транспортный коллапс

Во Львове на западе Украины из-за аварии парализовало движение общественного транспорта. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на «Львовэлектротранс».

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Перестали курсировать большинство трамваев, приостановлено сообщение по двум троллейбусным маршрутам (№32 и 22). Город погрузился в транспортный коллапс из-за того, что на третьей тяговой подстанции в депо на улице Городоцкой выбило основной и резервный высоковольтные кабели. На месте ЧП работают аварийные службы.

Мэрия обещала восстановить движение электротранспорта в ближайшее время. «Специалисты работают вручную, не привлекая технику, чтобы не повредить кабели», — пояснила заместитель главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

В 2020 году в российском Владивостоке движение троллейбусов приостановили из-за того, что на контактную сеть транспорта упал уличный фонарь и оборвал провода. Происшествие засняла на видео женщина, которая оказалась случайной прохожей.