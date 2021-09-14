В массовом отключении электричества в Екатеринбурге обвинили лесорубов

«Россети Урал»: авария на сетях в Екатеринбурге случилась из-за нелегальных вырубок у ЛЭП

Перебои с электричество в нескольких районах Екатеринбурга произошли из-за незаконных вырубок деревьев в охранной зоне линий электропередачи города. Данными о причинах аварии на сетях поделились в пресс-службе компании «Россети Урал», спустя несколько часов после ликвидации последствий инцидента, передает «Интерфакс».

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Екатеринбург частично остался без света утром 14 сентября. На улицах города встало движение общественного транспорта, без электричества остались 27 тысяч человек. Специалисты компании восстановили подачу тока к полудню того же дня. Как стало известно позднее, авария случилась из-за действий «черных» лесорубов, которые вели нелегальные вырубки.

«Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы. Была повреждена кабельно-воздушная линия электропередачи "Петрищевская-Ясная, II цепь"», — пояснили представители «Россети Урал». В свою очередь в городском управлении полиции подтвердили получение заявления от энергетиков.

В начале сентября стало известно, что в ответ на запрет президента Владимира Путина вывозить из страны необработанную древесину с 2022 года продажи леса с июля текущего года подросли на 20,3 процента. В абсолютном выражении экспорт древесины за первое полугодие достиг 537 миллионов долларов.