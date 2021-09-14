В массовом отключении электричества в Екатеринбурге обвинили лесорубов

Перебои с электричество в нескольких районах Екатеринбурга произошли из-за незаконных вырубок деревьев в охранной зоне линий электропередачи города. Данными о причинах аварии на сетях поделились в пресс-службе компании «Россети Урал», спустя несколько часов после ликвидации последствий инцидента, передает «Интерфакс».
Екатеринбург частично остался без света утром 14 сентября. На улицах города встало движение общественного транспорта, без электричества остались 27 тысяч человек. Специалисты компании восстановили подачу тока к полудню того же дня. Как стало известно позднее, авария случилась из-за действий «черных» лесорубов, которые вели нелегальные вырубки.
«Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы. Была повреждена кабельно-воздушная линия электропередачи "Петрищевская-Ясная, II цепь"», — пояснили представители «Россети Урал». В свою очередь в городском управлении полиции подтвердили получение заявления от энергетиков.
В начале сентября стало известно, что в ответ на запрет президента Владимира Путина вывозить из страны необработанную древесину с 2022 года продажи леса с июля текущего года подросли на 20,3 процента. В абсолютном выражении экспорт древесины за первое полугодие достиг 537 миллионов долларов.