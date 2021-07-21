Главной проблемой российского леса назвали китайцев с пилами и наличными

Криминализация российского лесного бизнеса главным образом связана с китайскими лесопилками, которые быстро монтируются в лесах и платят поставщикам и рабочим наличными. Об этом в интервью РБК заявил глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

По его словам, сначала местные жители с лесосеками на 30-50 тысяч кубометров в год находят китайских партнеров. Те приезжают на место со всем оборудованием — пилорамами, котельными, сушильными камерами — и начинают работу. Позднее они скупают лес у всех, кто его привезет любым способом.

Лашкевич заметил, что в районе погранперехода Гродеково — Суйфэньхэ на китайской стороне работают множество небольших лесопилок с ручной распиловкой. Но в ожидании запрета Россией экспорта необработанного леса, что намечено на 2022 год, они активно переносят производство через границу.

На таких «предприятиях» используется много ручного труда, иностранная рабочая сила, отсутствует система утилизации отходов, объяснил глава RFP. По его мнению, справиться с проблемой одной только цифровизацией и космическим мониторингом невозможно. Они не отловят «мужика с трактором и пилой, который будет тащить лес туда, где платят наличкой».

Запрет кругляка призван решить проблему с вывозом, чтобы стимулировать его переработку внутри страны. Лашкевич указал, что, по его мнению, такие действия только усугубят ситуацию.

В том же интервью он предложил решить проблему с лесами на Дальнем Востоке через их приватизацию. По мнению бизнесмена, хватило бы продажи двух-трех процентов лесной территории страны, чтобы на этих участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса. В противном случае, указал он, количество качественной, пригодной для переработки древесины будет неизбежно падать.

Запретить экспорт кругляка в сентябре прошлого года предложил президент России Владимир Путин. Ситуацию с вывозом необработанного леса он описал словами «ни в какие ворота не лезет». В июне стало известно, что рынок домостроения в стране столкнулся с острой нехваткой древесины.