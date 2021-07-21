Абрамович и партнеры отказались строить завод на Дальнем Востоке

Лесопромышленная компания RFP Group, в числе владельцев которой значится Роман Абрамович, отказалась от планов построить на Дальнем Востоке целлюлозно-бумажный комбинат. Расчеты с привлечением иностранных консультантов показали, что предприятие не принесет дохода. Об этом РБК рассказал глава компании Константин Лашкевич.

По его словам, идея была в строительстве завода в Амурске, где в советские времена уже работал ЦБК, но закрылся в 1990-е годы. Однако оказалось, что даже если обеспечить завод сырьем, заработать на нем нельзя. При этом инвестиции в проект оценивались в 1 миллиард долларов.

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Лашкевич отметил, что строить ЦБК на Дальнем Востоке в целом выглядит бессмысленной идеей, про которую уже забыли. Если бы проект начали, то он постоянно был бы убыточным, из-за чего пришлось бы просить господдержку и преференции.

Вместо этого, уверен глава RFP, лучше реализовывать проекты по производству пеллет. Они скромнее по инвестициям, но рентабельные на уровне 12-17 процентов.

О проекте ЦБК на Дальнем Востоке заговорили в 2018 году. Тогда RFP пыталась договориться с китайской China Paper, но только в качестве поставщика сырья. Китайцы в свою очередь захотели территорию с девственным лесом и подведенной инфраструктурой, а такой в регионе попросту не было, и сделка сорвалась.

В том же интервью Лашкевич заметил, что проблему с лесами на Дальнем Востоке можно было бы решить через приватизацию. По его мнению, хватило бы продажи 2-3 процентов от лесной территории страны, чтобы на этих участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса. Такая практика, указал бизнесмен, успешно применяется в Новой Зеландии.

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