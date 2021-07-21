Леса России предложили разрешить приватизировать

Глава крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать два-три процента от лесной территории России, чтобы на таких участках заниматься «интенсивным выращиванием леса». Он заявил об этом в интервью РБК.

По его словам, на Дальнем Востоке «становится все меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной. Он подчеркнул, что на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80–120 лет.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Горный провал. Кто разрушает редкоземельную отрасль России

«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю», — пояснил Лашкевич.

Он также добавил, что нужны инвестиции порядка пяти тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти. Лашкевич предложил выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования, занимающие лишь два-три процента от всей лесной территории России, и на них реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности.

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, один из лидеров по экспорту леса из России в Китай. 58 процентов акций принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, еще 42 процента — у Российско-китайского инвестфонда.

Ранее бедным россиянам, которые собирают валежник для собственных нужд, предложили делать это по-новому — с использованием ручных пил, топоров, легких бензопил. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

