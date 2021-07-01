Раскрыт рост состояния российских миллиардеров

С начала года к 1 июля крупнейшие российские миллиардеры разбогатели на 36,32 миллиарда долларов, раскрывают данные индекса миллиардеров Bloomberg. Сейчас в этом списке 24 российских гражданина с общим состоянием в 369,36 миллиарда долларов. В начале года их было 22, и с учетом этого можно говорить о совокупном росте богатства россиян в списке Bloomberg почти на 50 миллиардов.
Наиболее состоятельный из отечественных миллиардеров сейчас — Владимир Потанин («Норникель»), рост его состояния составил 2,8 миллиарда. Сейчас оно достигает 32,8 миллиарда.
Далее следует Леонид Михельсон («Новаэтек») с состоянием в 30,5 миллиарда (плюс 5,78 миллиарда), который разбогател больше, чем все остальные российские миллиардеры, а замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов («Северсталь») — 27,6 миллиарда с ростом на 4,49 миллиарда. В пятерку также попали Владимир Лисин (НЛМК) — 27,3 миллиарда, что на 3,47 миллиарда больше чем в начале года, и Вагит Алекперов («Лукойл») — 22,3 миллиарда с ростом на 5,03 миллиарда.
Некоторые, впрочем, потеряли часть своего состояния. Речь идет об Алишере Усманове («Металлоинвест», «Мегафон», минус 0,544 миллиарда), Романе Абрамовиче (Evraz, минус 74,3 миллиона) и Андрее Мельниченко (Еврохим, СУЭК), который понес самые существенные потери в списке в 0,944 миллиарда, а также акционерах «Альфа-групп» Михаиле Фридмане (минус 151 миллион), Германе Хане (минус 71,2 миллиона) и Алексее Кузьмичеве (минус 85 миллионов).
Рейтинг Bloomberg рассчитывается на основании акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли в собственности. Всего в него входят 500 богатейших людей мира, возглавляет его американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 199 миллиардов. Он с начала года стал богаче на 8,62 миллиарда.