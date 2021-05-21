Среди богатейших людей Великобритании оказались 15 уроженцев СССР

В списке богатейших людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times оказались 15 уроженцев СССР. Среди российских миллиардеров выше всех в рейтинге (шестое место) смог подняться Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). Его капитал оценивается в 18,4 миллиарда долларов по Forbes Real-Time.

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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович оказался на восьмом месте (15,4 миллиарда долларов). В первую двадцатку попали совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Герман Хан. Третий совладелец банка Алексей Кузьмичев расположился на 34-м месте.

Кроме того, в рейтинг вошли основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, бывший замминистра связи России Денис Свердлов, создатель приложений для знакомств Андрей Андреев, вдова экс-мэра Москвы Елена Батурина, глава финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, бывший директор «Тольяттиазота» Владимир Махлай, вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе и казахский бизнесмен Владимир Ким.

Первое место в рейтинге занимает уроженец Одессы Леонард Блаватник (32,4 миллиарда долларов). Суммарное состояние миллиардеров за год подскочило почти на 22 процента. Список миллиардеров Великобритании увеличился за год на 24 человека, что стало рекордным показателем за 33 года.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. На долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов от всего размера экономики России.