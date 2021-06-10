Уткин забрал чужую кепку с яхты Абрамовича и объяснился

Спортивный журналист Василий Уткин в интервью своему коллеге Глебу Чернявскому рассказал, как забрал чужую кепку с яхты миллиардера Романа Абрамовича во время чемпионата Европы по футболу 2004 года в Португалии. Выпуск доступен на YouTube.

«Я подарил ее [спортивному комментатору] Тимуру Журавелю. <...> С большого турнира всегда привозишь друзьям сувениры. Я подумал, что Тимур носил тогда кепки и я подарю ему кепку с лодки Абрамовича — пусть это будет для него символом достатка», — объяснил Уткин.

Журналист добавил, что кепка была серого цвета с вышитым названием лодки — Pelorus. «Я подумал, что Тимур, который считает себя белорусом, может там нарисует к букве P зигзаг, и получится Belorus», — признался он.

Уткин также рассказал, что сейчас с Абрамовичем тесно не общается, поскольку для этого нет оснований.

В августе 2020 года журналист раскрыл подробности жизни на двух яхтах Абрамовича во время чемпионата Европы. По его словам, у миллиардера всегда было много гостей, и обстановка на судах напоминала дачу.