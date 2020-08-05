Раскрыты подробности жизни на яхте Романа Абрамовича

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале раскрыл подробности жизни на яхте российского миллиардера Романа Абрамовича.

Уткин уточнил, что побывал в гостях у Абрамовича во время чемпионата Европы по футболу 2004 года в Португалии. Тогда, по его словам, у предпринимателя было две яхты и на них всегда присутствовало много гостей. «Жизнь на двух яхтах была похожа примерно на дачную жизнь, когда вы понимаете, люди утром обсуждают, что мы будем делать сегодня с обедом, а вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом, кажется, они собираются варить уху. Вот ровно таким же точно образом строился день на лодке», — пояснил комментатор.

Материалы по теме Деньги на воду Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах Блестящее падение Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют

В один из дней между Уткиным и Абрамовичем состоялся диалог о мощности яхт. Журналист спросил у миллиардера, способна ли его яхта доплыть до Карибских островов. «Абрамович посмотрел на меня немножечко строго и сказал: "Вася, вы знаете, эта яхта прямо сейчас может поплыть вокруг света, и ничего ей не будет"», — поведал он.

Уткин также рассказал, что однажды перед поездкой в ресторан они с Абрамовичем ужинали на лодке и там была «простая домашняя еда» и «не супердорогое вино». В самом ресторане миллиардер спокойно сфотографировался с украинкой, которая мыла там посуду и была в мокрой просвечивающейся майке. Кроме того, журналист назвал Абрамовича человеком с чувством юмора выше среднего.

В 2019 году состояние Романа Абрамовича, по информации журнала Forbes, составляло 12,4 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал десятое место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании — девятое место.