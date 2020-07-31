Абрамович решил избавиться от золотого бизнеса

Российский миллиардер Роман Абрамович вместе с партнерами продаст долю в золотодобывающей компании Highland Gold Mining. Покупателем выступит фирма бизнесмена Владислава Свиблова Fortiana, сообщается на сайте Лондонской биржи.

Fortiana купит 40,06 процента бизнеса, сумма сделки оценивается в 574 миллиона долларов. Всю компанию Highland Gold Mining оценивают в 1,4 миллиарда долларов. На новостях акции компании выросли на 3,5 процента утром 31 июля. В течение 2020 года акции в целом подорожали почти на 50 процентов в связи с повышенным спросом на золото, отмечает Bloomberg.

Абрамович владел долей в Highland с 2007 года. На момент приобретения Highland была четвертой по величине золотодобывающей компанией России. С продажей доли Абрамович и партнеры продолжают монетизировать горнодобывающие активы, приобретенные много лет назад. Так, в 2018 году они продали медный проект Баимская на Чукотке.