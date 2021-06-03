Россияне определили лучшего отечественного бизнесмена

Россияне назвали лучшим российским бизнесменом Сергея Галицкого, его имя опрошенные вспоминали чаще всего. Об этом говорится в исследовании PwC и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Респонденты также упомянули Олега Тинькова, Павла Дурова, Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Павла Грудинина. Евгений Касперский, Владимир Потанин, Михаил Прохоров набрали меньше голосов. При этом большинство опрошенных (71 процент) затруднились определить лучших отечественных бизнесменов.

Около 76 процентов респондентов заявили, что их мнение о предпринимателях «скорее положительное», только 10 процентов относятся к ним плохо. Все больше россиян считают, что российские бизнесмены оказывают значительное влияние на развитие страны (48 процентов), 24 процентов заявили, что оно невелико, а 14 процентов считают, что влияния вообще нет.

Около 49 процентов россиян отмечают, что среда для ведения бизнеса в России не очень благоприятна, при этом 44 процента респондентов заявили, что она ухудшилась за последние годы. Большинство опрошенных (41 процент) считают, что налоги на бизнес следует снизить. Сторонников более жесткого государственного регулирования предпринимательства вдвое больше, чем сторонников противоположного мнения (52 и 25 процентов соответственно).

Ранее совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил российским властям сменить «правила игры» для бизнеса. Он считает, что изменения могут быть законодательными, также, уверен он, проблему можно решить, «просто поговорив с конкретными людьми».