Для российского бизнеса предложили сменить «правила игры»

Российским властям предложили сменить «правила игры» для бизнеса. Об этом РБК рассказал совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Он считает, что изменения могут быть законодательными, также, уверен он, проблему можно решить, «просто поговорив с конкретными людьми».

Как именно нужно изменить правила игры для предпринимателей, Евтушенков уточнять не стал. «Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно», — заключил он. Приводя в пример АФК «Систему», он указал, что почти все деньги компании уходят на развитие или уплату процентов по долгам.

В середине мая премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он уточнил, что в настоящее время многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары.

По подсчетам экспертов РЭУ имени Плеханова, во всей агропереработке доходы от реализации выросли на 11 процентов, а прибыли от продаж — на 20 процентов на фоне ажиотажного спроса в прошлом году. Аналитики пришли к выводу, что отрасли получили сверхприбыли, которые были заведомо выше дополнительных расходов из-за COVID-19.