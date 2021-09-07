Продажи российского леса за рубеж выросли после запрета Путина

Продажи российского леса за рубеж в первой половине 2021 года выросли на 20,3 процента, пишет РБК со ссылкой на данные Рослесинфорга. Так рынок отреагировал на запрет президента Владимира Путина вывозить необработанную древесину с 2022 года.

В абсолютном выражении экспорт древесины из России в первом полугодии составил 537 миллионов долларов, в натуральном — 7,1 миллиона кубометров (рост на 12,6 процента).

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Также вырос и объем заготовки древесины — на 3,5 процента, до 105 миллионов кубометров. Экспортные поставки необработанной древесины составили 6,8 процента от всего объема вырубки. 30 процентов экспорта пришлось на пилопродукцию.

Эксперты Рослесинфорга отметили несколько причин столь значительного роста экспорта древесины. Среди них повысившийся спрос на стройматериалы в Европе и США, где в последние месяцы активизируются строительные и ремонтные работы, а также введенный Путиным запрет на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины.

Ограничение вступит в силу в январе 2022 года и уже спровоцировало повышенный спрос. Такая мера объясняется стремлением властей стимулировать обработку древесины (в том числе для последующего экспорта) и создание за счет нее повышенной добавленной стоимости.

В начале сентября Путин рассказал об этом на встрече с российскими бизнесменами, среди которых был глава и акционер холдинга Evraz Александр Абрамов. Президент назвал переработанную древесину потенциальным новым направлением отечественного экспорта.

