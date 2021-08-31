В России отказались от идеи госкомпании по вывозу леса

Российские власти отказались от идеи создать государственную компанию, которая получила бы монопольное право на экспорт круглого леса после введения запрета с 1 января 2022 года. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, являвшийся одним из главных сторонников таких планов, пишет РБК.

Он назвал ситуацию «больной темой», поскольку в отрасли заняты 8,5 тысячи человек, а вместе с семьями и до 30 тысяч, и запрет на вывоз леса для них стал экзистенциальным вызовом. Теперь министерству надо найти какие-то варианты поддержки отрасли.

Остановка экспорта обсуждалась уже давно, но лесопромышленные предприятия оказались не готовы к таким мерам. В регионе по-прежнему дефицит перерабатывающих мощностей, так что заготовленный лес фактически некуда отправлять.

Чекунков рассказал, что в срочном порядке создаются лесопильные мощности, чтобы затем обработанный таким образом лес отправлять за рубеж. Доставка леса с Дальнего Востока в Сибирь тоже выглядит не слишком хорошим вариантом, потому что она слишком дорогая. Впрочем, уточнил министр, при нынешних ценах и она может быть рентабельной.

Президент Владимир Путин поручил полностью остановить с 1 января 2022 года вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Чиновники предложили сделать исключение для Дальнего Востока, а продавать лес только через госкомпанию. Минпромторг и вице-премьер Виктория Абрамченко выступали против.

Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич предсказал, что после вступления запрета в силу проблема не решится, а только изменит форму. По его словам, китайцы оперативно монтируют лесопилки в российских лесах и скупают любой лес, чтобы затем вывезти его уже как переработанный. По его мнению, ужесточением контроля ситуацию не исправить.