Рослесхоз оценил предложение о приватизации лесов

Приватизация российских лесов в настоящее время нецелесообразна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда. Новейшая история России подтверждает существование риска возможных нарушений и неправомерного отчуждения национального достояния», — заявили в ведомстве в ответ на инициативу главы крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константина Лашкевича.

Ранее он предложил разрешить приватизировать два-три процента от лесной территории России, чтобы на таких участках заниматься «интенсивным выращиванием леса». По его оценкам, на Дальнем Востоке становится все меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной. Лашкевич подчеркнул, что на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80–-120 лет.

Глава RFP Group предложил выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования, занимающие лишь два-три процента от всей лесной территории России, и на них реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности.

Он также отметил, что криминализация российского лесного бизнеса главным образом связана с китайскими лесопилками, которые быстро монтируются в лесах и платят поставщикам и рабочим наличными.