Женщина оригинально отомстила вору и прославилась

Американская TikTok-блогерша под ником @desticle рассказала, как ее мать необычно отомстила вору, который забрал с порога ее дома несколько посылок. Оригинальный способ борьбы со злоумышленниками прославил женщину: ролик набрал полмиллиона просмотров.

Девушка показала камеры видеонаблюдения, которые запечатлели вора: тот забрал чужую посылку, оставленную курьерами у двери, и ушел. Через какое-то время мама блогерши пошла в магазин и увидела на улице предполагаемого злоумышленника. Она громко обозвала его вором посылок, тем самым дав понять, что знает о его деятельности, и рассекретив его перед прохожими.

Несмотря на встречу с хозяйкой дома, вор вскоре вернулся на место преступления и унес с собой несколько новых посылок. Тогда женщина придумала план мести: она взяла пустую коробку, опорожнилась в нее и оставила записку. В ней говорилось: «Ешь дерьмо! Я заявила о тебе в полицию. Приди сюда снова и ты увидишь, что тебя ждет».

Зрители остались в восторге от находчивости матери блогерши. Они назвали ее «самой лучшей» и завалили комментарии просьбами рассказать, чем закончилась история.

В следующем видео @desticle заявила, что коробку с сюрпризом тоже украли. Однако ее забрал какой-то другой вор. Тем не менее зрителей повеселил этот инцидент — они заметили, что оба злоумышленника заслужили такую участь.