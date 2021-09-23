Мужчина отомстил хозяину съемной квартиры за отказ вернуть деньги и стал героем

Американский TikTok-блогер по имени Итан (Ethan) показал свой способ мести хозяину съемной квартиры, который посчитал, что жилец испортил покрытие на полу, и отказался возвращать залог. Многие встали на сторону блогера и признали его героем.

В начале ролика Итан объяснил, что снимал жилье на протяжении последних трех лет и что у него никогда не было проблем с арендодателем. Когда мужчина решил съехать, владелец квартиры отказался возвращать ему деньги. Мужчина объяснил свое решение тем, что «межплиточные швы были грязные». Блогер посчитал, что это обман: он специально показал зрителям швы, чтобы доказать свою правоту.

Затем зрители увидели, как Итан с отбойным молотком в руках уничтожил всю плитку в квартире. «Вот твои грязные межплиточные швы, брат. Удачи в поиске лучшего арендатора», — написал Итан поверх видео.

Ролик набрал около семи миллионов просмотров за несколько дней. Большинство комментаторов похвалили блогера за его находчивость и смелость. «Король», — написал юзер под ником comradebingus. «Отличная работа», — написал brooke but sneaky. При этом некоторые зрители испугались за судьбу Итана: они посчитали, что арендодатель может обратиться в полицию.