Семья устала от шумных соседей и необычно им отомстила

Блогеры отомстили шумным соседям и потопали им ногами по потолку

Семья TikTok-блогеров показала необычный способ мести шумным соседям. На ролик, опубликованный в середине августа на странице @mav_n_mandii, обратили внимание журналисты Daily Dot.

На видео мужчина поднял свою сожительницу вверх ногами, а та начала громко топать по потолку. «Соседи сверху не давали нам спать всю ночь. Так что теперь наша очередь», — говорится в описании к ролику.

Видео набрало почти 5 миллионов просмотров. Часть комментаторов поддержала уставшую от соседей пару. Некоторые зрители сказали, что тоже испытывают дискомфорт от жильцов верхних этажей. Другие же усомнились в правдивости ролика — они предположили, что блогеры живут в частном доме, где нет никаких соседей.

Ранее австралиец написал гневную записку своему соседу, в которой пожаловался на его слишком шумных детей. Жалоба мужчины по поводу «громкой» проблемы разделила интернет на два лагеря.