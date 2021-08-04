Гневная записка соседа о шумных детях разделила интернет на два лагеря

Житель Австралии написал гневную записку своему соседу, в которой пожаловался на его слишком шумных детей. Жалоба мужчины по поводу «громкой» проблемы разделила интернет на два лагеря, сообщает The Mirror.

«Поздравляем с ремонтом. Ваши соседи уже много месяцев терпят шум из-за строительных работ, а теперь их беспокоят еще и ваши дети, которые выходят на задний двор каждое утро», — начал автор записки.

Сосед попросил держать детей в доме хотя бы до девяти утра, потому что во дворе они слишком сильно шумят. «Иногда они выходят очень рано, около 7:30 утра. К сожалению, у них очень громкие голоса. В частности, у вашего сына, который всегда кричит во весь голос», — добавил уставший австралиец. В конце письма он поблагодарил соседей за сотрудничество и за понимание ситуации.

Часть прочитавших записку пользователей согласилась с ее автором. Они написали, что родители маленьких детей часто забывают, как важно высыпаться, поэтому «заставляют страдать остальных вместе с ними».

Другие комментаторы встали на сторону адресата записки. «У моих соседей четыре мальчика, и они очень рано уходят. Я не чувствую к ним ничего, кроме сострадания… Нам всем нужно проявить немного терпения», — написал неравнодушный пользователь.

Ранее пользователей сети растрогала записка восьмилетнего мальчика Альфи (Alfie), которую он написал для своего любимого преподавателя в последний день учебы в начальной школе. Послание ребенка выложила в интернет его мать.