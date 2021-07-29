Записка восьмилетнего мальчика любимому учителю растрогала пользователей сети

Пользователей сети растрогала записка восьмилетнего мальчика Альфи (Alfie), которую он написал для своего любимого преподавателя в последний день учебы в начальной школе. Послание ребенка выложила в интернет его мать, после чего историей заинтересовались крупные СМИ, включая The Mirror.

Мама Алфи сказала, что ее ребенок страдает от детского церебрального паралича. Из-за недуга у него наблюдаются проблемы с координацией: у мальчика работает только одна рука, а для преодоления больших дистанций ему необходима инвалидная коляска. При этом Алфи посещает обычную общеобразовательную школу.

В конце учебного года мать получила письмо от учителя физкультуры по фамилии Джордж (George). На протяжении нескольких лет мужчина проводил тренировки с Алфи, чтобы тому было легче совладать с недугом. Джордж назвал своего ученика суперзвездой и восхитился его работоспособностью. Преподаватель также поблагодарил Алфи за усердие и пожелал ему удачи в будущем.

«Мистер Джордж, вы были лучшим учителем физкультуры. Спасибо, что помогли мне. Давайте когда-нибудь посидим в баре», — написал в ответ Алфи.

Послание мальчика вызвало сильные эмоции не только у матери, но и у других пользователей Facebook. Один из комментаторов написал, что хотел бы через 10 лет сфотографировать Алфи и Джорджа, сидящими в одном баре. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь они встретятся в баре, и мы все об этом узнаем», — написал другой.

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