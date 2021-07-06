Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании и поделилась мыслями о смерти

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко призналась, что с детства страдает от серьезного заболевания, из-за которого у нее сильно болит спина и периодически возникают размышления о смерти. Она сообщила подписчикам подробности о недуге в сторис Instagram.

«Из-за болезни мне с детства нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям. Если честно, я просто хотела быть такой же нормальной, как все дети», — поделилась Тодоренко. Она добавила, что в детстве хотела прыгать на батутах и кататься на коньках, как ее сверстники.

Блогерша отметила, что желание не отличаться от здоровых сверстников серьезно повлияло на ее жизнь. Она постоянно доказывала себе, что «может сделать даже больше, чем нормальные дети». Благодаря этому она облетела всю планету, преодолела 230 тысяч километров по воздуху, опустилась в недра Земли на 400 метров и выполнила несколько прыжков с огромной высоты.

«Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть», — призналась телеведущая. Как называется ее заболевание, она не уточнила.

Ранее Тодоренко рассказала, что пережила госпитализацию во время отдыха в Турции. Ведущая отдельно поблагодарила за помощь мать и сотрудников турецкого отеля, которые позволили ей «по-человечески отпраздновать день рождения».