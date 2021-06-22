Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что пережила госпитализацию во время отдыха в Турции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Тодоренко опубликовала фотографию, на которой она сидит в самолете с защитной маской на лице. «Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом, пережил госпитализацию, день рождения провел с коронавирусом и сидел в изоляции», — говорится в описании к снимку.

Ведущая отдельно поблагодарила за помощь мать и сотрудников турецкого отеля, которые позволили ей «по-человечески отпраздновать день рождения».

«Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры. Что поделать, такие наши реалии! Господи, пусть все будут здоровы!» — сказала Тодоренко. Она пообещала подробнее рассказать о неудавшемся отпуске на своем YouTube-канале.

В середине июня Тодоренко рассказала, что узнала о смерти близкого родственника в свой день рождения. При этом блогерша уехала из России в Турцию для проведения праздника.