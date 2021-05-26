Регина Тодоренко рассказала о своей первой любви

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась воспоминаниями о своей первой любви. В разговоре с «Собеседником» она также рассказала о том, сколько раз ее звали замуж и почему она отказывалась.

«Моей первой любовью был мальчик Костя, мы тогда ходили в один детский садик. Помню, прятались, чтобы тайком целоваться», — вспомнила телеведущая.

Затем, по ее словам, она влюбилась в партнера по бальным танцам, а в школе они с подружкой «были без ума» от другого мальчика. «Сначала он вроде был со мной, а потом выбрал ее. С подружкой, кстати, мы дружим до сих пор, уже двадцать пять лет», — отметила Тодоренко.

Первая «осознанная любовь» случилась в жизни телеведущей уже в старших классах. Однако они расстались с бойфрендом, когда он ушел в море, а она начала участвовать в украинской «Фабрике звезд».

«Мне, кстати, часто предлагали руку и сердце, раз шесть точно, но я всегда отказывала. У меня были серьезные отношения, но наши пути расходились в момент предложения руки и сердца», — призналась Тодоренко и объяснила это тем, что боялась замужества и не была к нему готова.

Изменить свою жизнь Тодоренко решилась только тогда, когда встретила певца Влада Топалова, ставшего впоследствии ее мужем. По ее словам, они с Топаловым очень осознанно пришли к браку. При этом муж стал для ведущей человеком, которому она может «рассказать все».

Ранее Тодоренко призналась, что задумывается об отъезде из России вместе с мужем. Ведущая посетовала на то, что Топалов, по ее мнению, до сих пор не оценен по достоинству в России. В качестве мест для жизни паре нравятся Калифорния и Индонезия.