Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость записала ролик из медицинского кабинета, в котором рассказала, что врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру»). Она показала, что из-за патологии у нее появилось белое пятно на колене. По словам Тодоренко, она комплексовала из-за своего заболевания и постоянно скрывала пигментацию на коже с помощью консилера.

«Болезнь неизлечимая, но я стараюсь ее лечить», — сказала телеведущая в сторис, параллельно демонстрируя подписчикам, что врач делает ей уколы в пятно. Вдобавок она напомнила фанатам, что помимо нее, наличие витилиго также не скрывали супермодель Винни Харлоу и певец Майкл Джексон.

В декабре 2020 года Регину Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали. Выяснилось, что во время занятия серфингом с инструктором она неудачно упала и получила травму. «Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — пояснила звезда.