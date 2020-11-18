Модель с заболеванием кожи отрезала волосы и снялась в бикини бренда Кардашьян

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу отрезала волосы и опубликовала фото, на котором она запечатлена в бикини. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 25-летняя манекенщица позирует в полный рост среди пальм и демонстрирует новую короткую стрижку пикси. Она одета в черный раздельный купальник, изготовленный собственным брендом телезвезды Ким Кардашьян Skims. «Джейн в джунглях», — подписала Харлоу пост, который набрал более 250 тысяч лайков.

В комментариях поклонники высказали знаменитости свое признание. «Потрясающее тело!», «Красивая, тебе очень идет», «В любой одежде и с любой прической ты королева», «Винни, глаз не оторвешь. Мы тебя любим», — хвалили они.

В сентябре Винни Харлоу опубликовала в соцсетях новые фотографии, на которых она запечатлена в откровенном костюме для игры в гольф. На снимках 25-летняя модель позирует на поле для гольфа в белом кроп-топе и мини-юбке бренда Puma, кепке-козырьке и перчатке.