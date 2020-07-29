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Модель с заболеванием кожи поделилась фото в бикини в честь дня рождения

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Фото: @winnieharlow

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу поделилась с подписчиками фотографиями с празднования своего 26-ого дня рождения. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах знаменитость позирует в бассейне на надувном матрасе. Она надела желто-зеленый раздельный купальник с принтом в стиле тай-дай. Из аксессуаров на ней — крупные серьги и массивный браслет, а волосы Харлоу заплетены в африканские косы.

Фото опубликовано @winnieharlow

Популярная модель отпраздновала свой день рождения вместе с друзьями в Мексике в отеле Nobu Los Cabos.

Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованной серией снимков. «С днем рождения! Обожаю тебя», «Поздравляю, ты очень красивая», «Великолепная девушка», «Посмотрите на это сексуальное тело», «Горяча», — похвалили фанаты.

В июле Винни Харлоу показала подписчикам видеозапись, на которой она запечатлена во время перелета на частном самолете. На видео демонстрируется интерьер роскошного самолета модели. В то же время знаменитость позирует с детской раскраской в руках в белом топе с декольте и коротких шортах.

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