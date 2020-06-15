Модель с заболеванием кожи показала глубокое декольте в роскошном самолете

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу показала подписчикам фотографии, на которых она запечатлена в роскошном частном самолете. Посты появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из кадров модель позирует на диване в кабине небольшого лайнера. Она одета в белый топ с глубоким декольте и короткие облегающие шорты. Ее образ дополняют массивное ожерелье и прозрачная сумка-косметичка марки Chanel.

В другой публикации, состоящей из двух снимков, 25-летняя Харлоу сидит на откидном трапе самолета и загорает под солнцем.

Фото опубликовано @winnieharlow

Обе фотографии активистки бодипозитива набрали около 200 тысяч лайков. Поклонники оценили ее внешний вид и высказались об этом в комментариях. «Прекрасная малышка!», «Красавица, куда ты направляешься?», «Как всегда очень стильная», «Спасибо, Винни, ты наше вдохновение», — писали они.

Ранее в июне папарацци сняли Винни Харлоу во время прогулки по улицам Малибу в откровенном наряде после снятия карантина. Знаменитость направлялась в ресторан Nobu вместе со своим молодым человеком, баскетболистом Кайлом Кузма. На ней был белый обтягивающий комбинезон с глубоким декольте.

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