Модель с заболеванием кожи вышла в свет с глубоким декольте после пандемии

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу прошлась по улицам Малибу в откровенном наряде после снятия карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. Снимки появились на Daily Mail.

Отмечается, что 25-летняя знаменитость направлялась в ресторан Nobu вместе со своим молодым человеком, баскетболистом Кайлом Кузма (Kyle Kuzma). На размещенных снимках она запечатлена в белом обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте. Стоимость изделия на сайте бренда Lucky Label составляет 34 фунта стерлингов (2984 рубля). Харлоу также надела блестящие сапоги на высоком каблуке и колье в виде цепи.

Фото: MEGA / Mega Agency

Поклонники модели оценили ее внешний вид и выразили свое восхищение в комментариях. «У нее просто шикарное тело», — написал один. «Витилиго делает ее только краше!» — высказался второй. «Прекрасная пара. Она самая счастливая девушка в модельной сфере», — подчеркнул третий.

В мае Винни Харлоу показала стройную фигуру в приспущенных на бедра штанах. Модель попозировала в белом кроп-топе, бежевых брюках с заниженной талией и кроссовках в тон. Ее волосы заплетены в косички в стиле афро. «Твое тело — мечта», — отметил один из поклонников.

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