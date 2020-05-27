Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу попозировала для социальных сетей в приспущенных на бедра штанах. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Харлоу снялась в белом кроп-топе, бежевых брюках с заниженной талией и кроссовках в тон. Свой образ она дополнила массивными украшениями и косичками в стиле афро. «Ирония судьбы», — подписала знаменитость пост, который собрал почти полмиллиона лайков.

Фотография манекенщицы восхитила ее подписчиков. «Потрясающее тело», «На этом фото прекрасно все», «Вот это пресс. Очаровательная!», «Твое тело — мечта», — писали они в комментариях.

Ранее в мае Винни Харлоу снялась топлес, находясь в изоляции из-за вспышки коронавируса. На опубликованном фото модель позировала боком к фотографу в домашнем костюме, ткань которого была окрашена по технологии тай-дай. Девушка подняла толстовку и продемонстрировала на камеру обнаженное тело.

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