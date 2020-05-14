Модель с заболеванием кожи попозировала в купальнике на крыше

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу поделилась фотографиями в откровенном купальнике. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На опубликованных кадрах 25-летняя знаменитость попозировала сидя на крыше в розовом бикини бренда Nyud Swim, который продается на сайте марки за 106 долларов (7,7 тысячи рублей), и кроссовках того же цвета. Волосы Харлоу заплетены в косички в стиле афро.

Фото опубликовано @winnieharlow

Автором съемки выступил друг модели, американский фотограф и креативный директор Уолтер Брэди (Walter Brady).

Публикация манекенщицы набрала больше 233 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков. «Ты такая горячая», — высказался один. «Вааау, какая же ты красотка!» — воскликнул другой. «Ты и вправду самая красивая девушка» — заключил третий.

В мае Винни Харлоу поделилась видеороликом в бикини во время режима всеобщей изоляции. На размещенных кадрах она танцует перед камерой около бассейна в бикини с леопардовым принтом вместе с R&B-певцом Mechie So Crazy. Модель также надела платок на бедра. «Вау, а ты хорошо танцуешь, красотка!» — отметил один из поклонников Харлоу.

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