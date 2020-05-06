Модель с заболеванием кожи станцевала в бикини на камеру в изоляции

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу поделилась видео в откровенном купальнике. Ролик опубликован на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 25-летняя знаменитость танцует перед камерой около бассейна вместе с R&B-певцом Mechie So Crazy. Харлоу запечатлена в бикини с леопардовым принтом и платке на бедрах, ее волосы заплетены в косички в стиле афро.

Публикация модели набрала больше миллиона просмотров и восхитила ее подписчиков. «Какая красивая девушка», — высказался один. «Окей, Винни, это огонь!» — воскликнул другой. «Вау, а ты хорошо танцуешь, красотка!» — заключил третий.

Фото опубликовано @winnieharlow

4 мая модель поделилась серией снимков в том же самом наряде: ее сфотографировали у бассейна с собакой. «Самое любимое создание, которое портит фото», — подписала она пост.

В марте Винни Харлоу показала свое тело в нижнем белье. На опубликованном видео она снимает себя на телефон перед зеркалом в ванной комнате в черных трусах с завышенной талией и кружевном бюстгальтере. «Все тело покрыто татуировками от бога», — подписала модель кадры.

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