Супермодель с заболеванием кожи снялась топлес в изоляции

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу снялась топлес, находясь в изоляции из-за вспышки коронавируса. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 18 мая.

На фото Харлоу позирует боком к фотографу в домашнем костюме, ткань которого окрашена по технологии тай-дай. При этом модель подняла толстовку и продемонстрировала на камеру обнаженное тело, а также волосы, заплетенные в косички в стиле афро. «Атмосфера — Netflix и расслабление», — подписала она публикацию, которая за час набрала более 120 тысяч лайков.

Снимок манекенщицы восхитил ее подписчиков. «Ты — произведение искусства», «Чистая, естественная красота», «Это фото — именно то, что нам сейчас нужно», «Горячая, Винни!», «Королева», — писали они в комментариях.

Это не первый раз, когда Винни Харлоу делится откровенными фотографиями. Ранее в мае она попозировала на крыше в бикини бренда Nyud Swim и розовых кроссовках. Автором съемки выступил друг модели, американский фотограф и креативный директор Уолтер Брэди (Walter Brady).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!