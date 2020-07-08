Модель с заболеванием кожи показала декольте и перелет в роскошном самолете

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу показала подписчикам видеозапись, на которой она запечатлена во время перелета на частном самолете. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах демонстрируется интерьер роскошного самолета модели: кожаные бежевые кресла, столик и отделка из дерева под иллюминатором. Сама Харлоу позирует с детской раскраской в руках в белом топе с декольте и коротких шортах. В качестве украшения она выбрала массивное ожерелье с крупными камнями.

На вопрос оператора, что модель собирается делать во время перелета, она заявила, что раскрасит страницу с надписью Dream big («Мечтай масштабнее»).

Описанная публикация собрала полмиллиона лайков.

Ранее Винни Харлоу уже показывала фанатам другие части своего самолета. В июне она разместила в соцсетях серию кадров, на которых позирует на диване в кабине небольшого лайнера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!