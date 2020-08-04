Модель с заболеванием кожи снялась топлес в трусах во время отпуска

Канадская супермодель, активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи) Винни Харлоу опубликовала серию откровенных фотографий, на которых позирует без бюстгальтера. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На снимке 25-летняя модель запечатлена в полный рост на фоне стены и высоких кактусов. Она снялась топлес в трусах и жилете из денима марки GCDS, а также желтых ботфортах на каблуке. Ее образ дополнили крупные серьги и подвеска. «Мода + отпуск — любимое сочетание», — подписала Харлоу пост, набравший почти 140 тысяч лайков.
Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Ты идеальна!», «Выглядит очень хорошо!», «Горячо! На этих фото ты выглядишь, как кукла реального размера», «Бесконечные ноги», «Красотка!» — высказывались они в комментариях.
В июне Винни Харлоу снялась на пляже в белье и головном уборе из 90-х. На одном фото она сидит на песке лицом к камере, а на других — обливает себя газировкой. Харлоу сфотографировали в комплекте серого белья американского бренда Tommy Hilfiger и панамке.