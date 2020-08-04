Модель с заболеванием кожи снялась топлес в трусах во время отпуска

Канадская супермодель, активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи) Винни Харлоу опубликовала серию откровенных фотографий, на которых позирует без бюстгальтера. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 25-летняя модель запечатлена в полный рост на фоне стены и высоких кактусов. Она снялась топлес в трусах и жилете из денима марки GCDS, а также желтых ботфортах на каблуке. Ее образ дополнили крупные серьги и подвеска. «Мода + отпуск — любимое сочетание», — подписала Харлоу пост, набравший почти 140 тысяч лайков.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Ты идеальна!», «Выглядит очень хорошо!», «Горячо! На этих фото ты выглядишь, как кукла реального размера», «Бесконечные ноги», «Красотка!» — высказывались они в комментариях.

В июне Винни Харлоу снялась на пляже в белье и головном уборе из 90-х. На одном фото она сидит на песке лицом к камере, а на других — обливает себя газировкой. Харлоу сфотографировали в комплекте серого белья американского бренда Tommy Hilfiger и панамке.