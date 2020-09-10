Модель с заболеванием кожи сыграла в гольф в откровенном костюме

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу опубликовала в соцсетях новые фотографии, на которых она запечатлена в откровенном костюме для игры в гольф. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.



На снимках 25-летняя модель позирует на поле для гольфа в белом кроп-топе и мини-юбке бренда Puma стоимостью 57 фунтов стерлингов (5,6 тысячи рублей). Харлоу также надела белый козырек и перчатки для гольфа. Ее образ дополнили серьги, ожерелье, браслет и кольца.



Публикация знаменитости собрала 275 тысяч лайков. В комментариях поклонники высказали ей свое признание. «Ты такая красивая!», «Обожаю тебя», «Ты выглядишь очень мило», «Я люблю тебя Винни», «Ты помогаешь мне полюбить мою кожу еще сильнее», «Идеальна», «Если ты это читаешь, знай, я люблю тебя, мой ангел», — писали они.



Ранее в августе Винни Харлоу опубликовала серию откровенных фотографий, на которых позирует без бюстгальтера. На снимке супермодель запечатлена в полный рост на фоне стены и высоких кактусов. Она снялась топлес в трусах и жилете из денима марки GCDS, а также желтых ботфортах на каблуке.

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