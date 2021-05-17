Регина Тодоренко похудела на 20 килограммов и раскрыла свой секрет

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о том, как похудела на 20 килограммов. Свой секрет она раскрыла в Instagram.

Ведущая сообщила, что перед родами весила 74 килограмма. Когда она вернулась из роддома, ее вес составлял 67 килограммов. Спустя три месяца она похудела до 60 килограммов, а еще через несколько месяцев занятий спортом — до 53.

В первую очередь Тодоренко посоветовала придерживаться сбалансированного питания. Сама телеведущая также соблюдала специальный режим: принимала пищу каждые четыре часа, устраивала перекусы, а с 10 вечера до 7 утра не пила и не ела ничего, кроме воды, чая и хлебцев.

«Я прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой», — поделилась она. По словам Тодоренко, она употребляла запеченные, отварные и приготовленные на пару продукты, а также следила за тем, чтобы в рационе не было сахара, соусов, добавок, сладких приправ.

Перестав кормить ребенка грудью, Тодоренко начала практиковать интервальное питание. Через полтора года после родов она снова начала заниматься спортом, постепенно увеличивая нагрузку. Спустя два месяца тренировок она похудела до 53 килограммов. «Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой, мне комфортнее в весе 55 килограммов, но они быстро вернулись на отдыхе», — поиронизировала телеведущая над собственным похудением.

Тодоренко также регулярно ходила на массаж и в баню, принимала специальные ванны и делала кофейные скрабы. Кроме того, укладывая ребенка спать, она качала ноги или занималась йогой возле кроватки.

Телеведущая добавила, что продолжает придерживаться специальной диеты. Она готовит печенье и кексы без сахара, блины из гречневой муки, сырники с кокосовой и рисовой мукой, употребляет в пищу безглютеновый хлеб, а вместо яиц иногда использует настоянные семена льна. «Такой у меня образ жизни, я никому его не навязываю, но, возможно, мой опыт будет вам полезен», — заключила Тодоренко.

Ранее, в марте, Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания. Ведущая рассказала, что врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи). Она показала, что из-за патологии у нее появилось белое пятно на колене.