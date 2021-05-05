Появились подробности о состоянии госпитализированной Регины Тодоренко

Госпитализированная накануне блогерша Регина Тодоренко уже «в порядке». Подробности о ее состоянии раскрыла представительница телеведущей в беседе с РБК в среду, 5 мая.

«С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», — заключила она.

Информация о госпитализации Тодоренко появилась накануне, 4 мая. Блогерша сама заявила об этом в Instagram-сторис, однако не стала уточнять подробностей.

«Все будет хорошо!!!» — подписала она размещенный в соцсети снимок, сделанный на больничной койке.

В марте Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания. 30-летняя знаменитость записала ролик из медицинского кабинета, в котором рассказала, что врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру»). Она показала, что из-за этого у нее появилось белое пятно на колене.