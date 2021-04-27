Сын Светличной озвучил подробности о состоянии здоровья актрисы

Сын 80-летней актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов озвучил подробности о состоянии ее здоровья. Он рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

Наследник звезды советского киноэкрана также подтвердил ее госпитализацию. Он отметил, что на данный момент с артисткой все в порядке, а во вторник, 27 апреля, она выписывается из больницы домой. От дополнительных комментариев он отказался.

В понедельник, 26 апреля, сообщалось о госпитализации Светланы Светличной. СМИ отмечали, что актриса была помещена в больницу с подозрением на инсульт.

В ноябре 2020 года Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт. Тогда из-за сильной головной боли артистка была вынуждена вызвать бригаду скорой помощи.