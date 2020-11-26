Секс-символ советского кино Светличная госпитализирована

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, госпитализирована. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

Актриса пожаловалась на боли в области головы и общую слабость. «Сейчас она находится под присмотром медиков. Состояние средней степени тяжести», — уточняется в сообщении.

Месяц назад, 26 октября, Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравления ртутью. Она рассказала, что сын и внучка покушались на ее жизнь. После недавнего визита внучки актриса обнаружила в квартире шарики с ртутью и резко почувствовала себя плохо. При этом в марте этого года актриса уже находила ртуть в своей квартире и также обвиняла внучку в покушении на свою жизнь.

Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Играла в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.