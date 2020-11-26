Секс-символ советского кино Светличная прокомментировала свою госпитализацию

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, прокомментировала свою госпитализацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства врачи обследовали актрису из-за мигрени. «Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли», — рассказала Светличная.

«Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать», — уточнила актриса. По словам Светличной, головные боли могут быть последствием удара по голове.

Артистка рассказала, что во время съемок у нее дома ей на голову упал софит. Светличная увидела связь между этим инцидентом и своей головной болью.

26 ноября появилась информация, что Светлана Светличная госпитализирована. Актриса жаловалась на общую слабость и боли в голове.